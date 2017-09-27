Леонид Федун: "Дымовая шашка - провокация"

Владелец "Спартака" Леонид Федун остался недоволен поведением фанатов красно-белых в начале домашней игры 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Несмотря на просьбу клуба, в секторе организованных болельщиков была использована пиротехника: после зажжения дымовой шашки на трибуне появился баннер "УЕФА – мафия".

– Болельщики зажгли дымовую шашку…

– Думаю, это провокация. Потому что нам фанаты обещали, что такого не будет. Прямая провокация.

Напомним, после матча 1-го тура с "Марибором" в Словении 13 сентября (1:1) контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Спартак" на 60 тысяч евро и запретил продавать билеты болельщикам красно-белых на выездную игру 4-го тура с "Севильей" (1 ноября). В Мариборе встреча прерывалась на несколько минут из-за использования на гостевом секторе пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"