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Леонардо — о матчах с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ: «Что поделаешь?»

16:41
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился эмоциями после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Французскому клубу досталась в соперники «Барселона».

— За последние несколько лет мы много раз играли с «Барселоной». Что поделаешь? — приводит слова бразильца сайт УЕФА. — У этой команды прекрасные традиции. Играть с ними в 1/8 финала будет непросто, но в Лиге чемпионов иначе не бывает. Если у вас есть амбициозные цели и вы хотите пройти весь путь до конца, то придется играть с командами такого уровня.

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