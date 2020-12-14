Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился эмоциями после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Французскому клубу досталась в соперники «Барселона».

— За последние несколько лет мы много раз играли с «Барселоной». Что поделаешь? — приводит слова бразильца сайт УЕФА. — У этой команды прекрасные традиции. Играть с ними в 1/8 финала будет непросто, но в Лиге чемпионов иначе не бывает. Если у вас есть амбициозные цели и вы хотите пройти весь путь до конца, то придется играть с командами такого уровня.