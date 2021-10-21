Леонардо Бонуччи: «С Роналду «Ювентус» утратил способность играть в командный футбол»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча с «Зенитом» (1:0) в Лиге чемпионов рассказал, как изменилась игра команды после ухода Криштиану Роналду. Португальский форвард перешел в «Манчестер Юнайтед».
Сложный выдался матч: едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны, — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА. — Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное.
Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет все решать за нас.
Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать».
Единственный мяч в этой игре на 86-й минуте забил Деян Кулушевски. Бонуччи был признан лучшим игроком матча.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032710--zenit-vs-juventus/
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