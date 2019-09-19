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Леонардо Бонуччи: «Наши ошибки стоили «Ювентусу» двух мячей»

01:30
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после ничьей с «Атлетико»? в 1-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команде стоит играть осторожнее в защите.

— Мы провели отличный матч, но нам надо осторожнее играть в защите после «старндартов», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи. — Сегодня наши ошибки стоили нам двух мячей. На этом уровне мы должны сохранять концентрацию все 90 минут.

Атлетико — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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