Леонардо Бонуччи: «Наши ошибки стоили «Ювентусу» двух мячей»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после ничьей с «Атлетико»? в 1-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команде стоит играть осторожнее в защите.

— Мы провели отличный матч, но нам надо осторожнее играть в защите после «старндартов», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи. — Сегодня наши ошибки стоили нам двух мячей. На этом уровне мы должны сохранять концентрацию все 90 минут.

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