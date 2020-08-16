Леон Горецка: «Мне не было больно смотреть на Месси, я хорошо провел время»
16:17
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка иронично прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы разромили каталонский клуб со счетом 8:2. Капитан команды Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.
— Мне не было больно смотреть на Месси. Я хорошо провел время, — цитирует El Mundo Deportivo Горецку.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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