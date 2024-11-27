Горецка: «Была чрезвычайно напряженная игра с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Была чрезвычайно напряженная игра. Мы заранее понимали, чего от нее ожидать. По расстановке было видно, что в четыре полузащитника соперник будет стремиться держать мяч и проверять, насколько далеко мы готовы зайти, но своего мы добились. Приятно, что усилия вознаграждены результатом», — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).