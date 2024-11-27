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Горецка: «Была чрезвычайно напряженная игра с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леон Горецка.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Была чрезвычайно напряженная игра. Мы заранее понимали, чего от нее ожидать. По расстановке было видно, что в четыре полузащитника соперник будет стремиться держать мяч и проверять, насколько далеко мы готовы зайти, но своего мы добились. Приятно, что усилия вознаграждены результатом», — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Матвей Сафонов прыгает за&nbsp;мячом в&nbsp;матче &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Леон Горецка
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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