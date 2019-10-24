Лео Дюбуа — о вратаре «Лиона»: «Ошибки бывают, это футбол»
03:13
Защитник «Лиона» Лео Дюбуа после поражения от «Бенфики» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда отдала все силы. Также он поддержал вратаря «ткачей» Антони Лопеша, ошибка которого в концовке встречи привела к пропущенному голу.
— Мы все крайне расстроены, так как отдали все силы, чтобы отыграться, — цитирует пресс-служба УЕФА Дюбуа. — Думаю, мы играли в свой футбол и не должны быть разочарованы игрой Лопеша. Он столько раз спасал нас в трудных ситиуациях. Ошибки бывают, это футбол.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027061/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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