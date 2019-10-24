Защитник «Лиона» Лео Дюбуа после поражения от «Бенфики» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда отдала все силы. Также он поддержал вратаря «ткачей» Антони Лопеша, ошибка которого в концовке встречи привела к пропущенному голу.

— Мы все крайне расстроены, так как отдали все силы, чтобы отыграться, — цитирует пресс-служба УЕФА Дюбуа. — Думаю, мы играли в свой футбол и не должны быть разочарованы игрой Лопеша. Он столько раз спасал нас в трудных ситиуациях. Ошибки бывают, это футбол.

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