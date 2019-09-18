«Челси» проиграл «Валенсии» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:1). Как сообщает Opta, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард является первым за долго время наставником команды, который проиграл в первом матче в Лиге чемпионов.

10 из 11 предыдущих начинали с побдеы, кроме Джанлуки Виалли в 1999 году. Тогда «Челси» уступил «Милану».

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