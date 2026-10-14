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Леко назвал храбрость причиной победы «Брюгге» над «Интером» в Лиге чемпионов

Ольга Апурина

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко объяснил победу над «Интером» (4:3) в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко после победы над «Интером» со счетом 4:3 заявил, что команда не собирается отказываться от своих игровых принципов в матчах с более статусными соперниками. Комментарий специалиста приводит официальный сайт УЕФА. Встреча состоялась 13 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

«Это огромный результат, он очень важен для всего бельгийского футбола», — сказал Леко. Хорватский тренер отметил, что команда продолжает формироваться. По его словам, игроки выполняли выбранный план, хотя встречались на выезде с одним из ведущих клубов Италии. Решающим фактором он назвал смелость футболистов при игре в атаке и обороне.

В составе «Брюгге» хет-трик оформил Николо Трезольди. Первый мяч нападающий забил с пенальти на 30-й минуте, второй — на 63-й, третий — на 74-й. Затем Ромео Верман забил четвертый гол гостей. У «Интера» дважды отличился Лаутаро Мартинес, еще один мяч в компенсированное время отправил в ворота Анж-Йоан Бонни.

«Брюгге» провел второй матч в нынешнем общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре бельгийская команда дома уступила «Астон Вилле» со счетом 2:3. Победа в Милане принесла ей первые три очка. Следующую встречу турнира «Брюгге» проведет 21 октября против французского «Ланса».

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Иван Леко
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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