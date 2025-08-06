«Лех» и «Црвена Звезда» встретятся в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Игра на Городском стадионе в Познани (Польша). Стартовый свисток — в 21.30 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

06 августа, 21:30. Poznan Stadium (Познань)

Ключевые события и результат игры «Лех» — «Црвена Звезда» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 12 августа в Белграде (Сербия).

На предыдущей стадии отбора «Лех» обыграл исландский «Брейдаблик» (8:1), а «Црвена Звезда» — гибралтарский «Линкольн» (6:1).

В сербском клубе выступает российский полузащитник Наир Тикнизян, перешедший в клуб этим летом из «Локомотива».