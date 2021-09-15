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«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»

14:05
Рекламный баннер «Легии». Фото Twitter
Рекламный баннер «Легии». Фото Twitter
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Польская «Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

Пресс-служба клуба из Варшавы в Twitter опубликовала фотографии с красочными медиафасадами.

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», — говорится в сообщении «Легии».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/LegiaWarszawa/status/1437866208309698567

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Александр Кравченко все материалы автора

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