«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»
14:05
Польская «Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
Пресс-служба клуба из Варшавы в Twitter опубликовала фотографии с красочными медиафасадами.
«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», — говорится в сообщении «Легии».
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/LegiaWarszawa/status/1437866208309698567
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