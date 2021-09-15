«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»

Польская «Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

Пресс-служба клуба из Варшавы в Twitter опубликовала фотографии с красочными медиафасадами.

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», — говорится в сообщении «Легии».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.