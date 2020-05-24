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Легенды XX века. 20 лет назад «Реал» в восьмой раз выиграл Лигу чемпионов

20:06
&quot;Реал&quot; празднует победу в Лиге чемпионов-1999/2000.
&quot;Реал&quot; празднует победу в Лиге чемпионов-1999/2000.
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Ровно 20 лет назад, 24 мая 2000 года, состоялся последний финал Лиги чемпионов в XX веке. В решающем матче «Реал» разгромил «Валенсию» — 3:0. Голами отметились Фернандо Морьентес, лучший игрок финала Стив Макманаман и Рауль.

Мадридский клуб стал обладателем трофея второй раз за три года и восьмой в истории. До этого он не побеждал в главном еврокубковом турнире с 1966 года.

Руководил «Реалом» в той игре Висенте дель Боске. Через два года он снова возьмет трофей с мадридцами.

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