Легендарная победа ЦСКА над «Барселоной». Ее не показали в России

4 ноября 1992 года в Испании прошел матч «Барселона» — ЦСКА. Это была ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов-1992/93. В первой игре в Москве команды сыграли вничью 1:1, а ответный матч завершился сенсационной волевой победой ЦСКА со счетом 3:2.

В первом тайме ответного матча на «Камп Ноу» «Барселона» вела 2:0 через полчаса после начала игры. За минуту до окончания первого тайма Дмитрий Бушманов прорвался в штрафную «Барселоны» и ударом от перекладины сделал счет 2:1. На 57-й минуте Денис Машкарин после навеса с левого фланга ударом головой с отскоком от земли сравнял счет, а через четыре минуты вышедший на замену Дмитрий Карсаков голом пяткой после передачи с правого фланга вывел ЦСКА вперед — 3:2.

«Барселоне» нужно было забивать два гола, но ЦСКА удержал преимущество и вышел в групповой этап.

Отметим, что в России не показывали эту игру. Из Испании не было трансляции ни по телевизору, ни по радио.