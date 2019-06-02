Легенда "Милана" раскритиковал "Ливерпуль"

Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта остался недоволен игрой "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0).

"Еще никогда не видел, чтобы фаворит играл так плохо в финале Лиги чемпионов, – цитирует Костакурту Sky Sport Italia. – Ни темпа, ни качества игры, ни самого "Ливерпуля". Мои ожидания были выше.

"Ливерпуль" шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Мерсисайдцы в матче за Суперкубок УЕФА встретятся с "Челси".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль