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Лазар Ранджелович: «Надеюсь, «Олимпиакос» также выиграет в России»

01:26
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Нападающий «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович после победы над «Краснодаром» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:0) отметил, что рассчитывает на победу и в ответной встрече. Через неделю команды сыграют в России.

— Я очень доволен результатом, — цитирует пресс-служба УЕФА Ранджеловича. — Надеюсь, мы также выиграем в России. Мне бы так хотелось. Горжусь командой.

Олимпиакос П — Краснодар

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001139/match=2027017/index.html

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