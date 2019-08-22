Лазар Ранджелович: «Надеюсь, «Олимпиакос» также выиграет в России»

Нападающий «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович после победы над «Краснодаром» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:0) отметил, что рассчитывает на победу и в ответной встрече. Через неделю команды сыграют в России.

— Я очень доволен результатом, — цитирует пресс-служба УЕФА Ранджеловича. — Надеюсь, мы также выиграем в России. Мне бы так хотелось. Горжусь командой.

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