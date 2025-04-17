Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бавария»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

«Это признание за его важный гол, мудрые решения на поле, его взаимопонимание с Тюрамом и другими партнерами, а также за усердную работу на благо команде», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

«Интер» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». Первый матч — 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.