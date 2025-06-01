Лаутаро Мартинес: «ПСЖ» не допустил ни одной ошибки и заслужил победу»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:5).

«Это больно. Мы не смогли сделать ничего из того, что готовили. Поздравляем «ПСЖ», который не допустил ни одной ошибки и заслужил победу. У нас был отличный сезон, даже если мы ничего не выиграли, и это главное», — приводит слова Мартинеса журналист Николо Скира.

«Интер» потерпел четвертое поражение в финале Лиги чемпионов в своей истории. Также команда трижды становилась победителем турнира.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.