Мартинес: «Очень хотим снова сыграть в финале»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отметил, что итальянская команда хочет снова выйти в финал.

«Мы полны энтузиазма. За три года мы дважды выходили в полуфинал, с «Интером» такого не случалось много лет. Мы отлично выступаем в Лиге чемпионов и пытаемся воплотить в жизнь мечты наших болельщиков. Очень хотим снова сыграть в финале.

Поражения могут случаться. Мы проделали очень хорошую работу, за исключением последней недели. Мы проиграли три игры подряд, чего не было уже давно. Это обидно, но команда в порядке, у нас сильный и сплоченный коллектив. Это главное», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» пройдет в среду, 30 апреля, в Испании. Начало игры — 22:00 по московскому времени.