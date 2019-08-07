ЛАСК обыграл "Базель" в первом матче 3-го раунда ЛЧ

ЛАСК одержал победу в гостях над "Базелем" (2:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе австрийской команды отличились защитник Гернот Траунер и нападающий Клаусс​.

Лига чемпионов

Первый матч

3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

"Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия) – 1:2 (0:0)

Голы: Траунер, 50 (0:1). Клаусс, 82 (0:2). Дзуффи, 87 (1:2).

"Базель": Омлин, Баланта (Буа, 76), Видмер, Риверос, Джюмарт, Альдерете, Штокер (Адеми, 65), Фрай, Дзуффи, ван Волфсвинкел, Пулулу (Окафор, 75).

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Траунер, Рамсебнер (Погатец, 16), Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер, Тетте, Клаусс (Рагуж, 83), Гойгингер (Фризер, 63).

Предупреждения: Михорль, 26. Риверос, 28.

Судья: Экберг (Швеция).

7 августа. Базель. Стадион Санкт-Якоб Парк.

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