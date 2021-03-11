Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лапорта считает, что «Барселона» заслуживала пройти в четвертьфинал ЛЧ

12:55
Теги:

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов.

Вчера, 10 марта, сине-гранатовые сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1, первый матч — 1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей закончили выступление в турнире.

«У нас отличная команда. Мы защитили свое достоинство, это повод для гордости. Мы боролись и заслуживали победу. Мы заслуживали пройти дальше», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Отметим, «Барселона» впервые с 2007 года не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210311/492621429198/laporta-a-md-nos-vamos-con-mucho-orgullo.html

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир