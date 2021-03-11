Лапорта считает, что «Барселона» заслуживала пройти в четвертьфинал ЛЧ

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов.

Вчера, 10 марта, сине-гранатовые сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1, первый матч — 1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей закончили выступление в турнире.

«У нас отличная команда. Мы защитили свое достоинство, это повод для гордости. Мы боролись и заслуживали победу. Мы заслуживали пройти дальше», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Отметим, «Барселона» впервые с 2007 года не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.