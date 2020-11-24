Лангле: «Пике — очень важный игрок, это серьезная потеря для «Барселоны»
05:45
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 мск.
«Нам предстоит важный матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы проиграли в предыдущем поединке, поэтому сейчас должны показать наилучший результат. Впереди у нас тяжелый график. Если мы гарантируем себе выход в следующий этап, тогда у тренера появится возможность провести ротацию.
Пике – очень важный игрок, это серьезная потеря для нас. Смогу ли я заменить его? Только тренер решает, кто будет играть. Я уже два года в команде и прекрасно себя чувствую», – приводит слова Лангле официальный сайт УЕФА
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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