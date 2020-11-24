Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лангле: «Пике — очень важный игрок, это серьезная потеря для «Барселоны»

05:45
Теги:

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 мск.

«Нам предстоит важный матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы проиграли в предыдущем поединке, поэтому сейчас должны показать наилучший результат. Впереди у нас тяжелый график. Если мы гарантируем себе выход в следующий этап, тогда у тренера появится возможность провести ротацию.

Пике – очень важный игрок, это серьезная потеря для нас. Смогу ли я заменить его? Только тренер решает, кто будет играть. Я уже два года в команде и прекрасно себя чувствую», – приводит слова Лангле официальный сайт УЕФА

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир