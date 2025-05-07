Ямаль: «Не остановимся, пока не выиграем Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после поражения от «Интера» (3:4 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов пообещал фанатам вернуть каталонский клуб на топ-уровень.

«Мы отдали все силы — в этом году не получилось, но мы вернемся, не сомневайтесь. Мы не остановимся, пока не вернем «Барселону» туда, где ей и место: на самую вершину. Я сдержу свое обещание и привезу кубок ЛЧ в «Барселону», мы не остановимся, пока не добьемся этого. Но в воскресенье снова финал (матч против «Реала» в ла лиге), и нам всем нужно быть вместе», — приводит в соцсети X журналист Фабрицио Романо слова Ямаля.

«Барселона» вылетела из турнира. «Интер» в финале Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).