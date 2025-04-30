Ямаль: «Очень хотим выйти в финал и показать себя»

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что итальянская команда сильно играет в обороне.

«Интер» очень силен в обороне. Это их главное оружие, они доказывают это в Лиге чемпионов год за годом. Мы очень хотим выйти в финал и показать себя. В моем возрасте так много матчей в клубе вроде «Барсы» провели немногие, и я это очень ценю. Играть на таком уровне в клубе калибра «Барселоны» способен не каждый.

Не могу сказать, что испытываю давление. В атмосфере, подобной той, что была на финале Кубка Испании, когда на трибунах болельщики обеих команд, надо просто выходить на поле и наслаждаться. Я просто наслаждаюсь моментом и отдаю игре все силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится в среду, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.