Ямаль: «Выиграть у «Боруссии» на стадионе — это не что-то обычное»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу над «Боруссией» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игрой мы очень довольны. Это вовсе не что-то обычное — взять три очка на этом стадионе. Мы для этого очень много работали и вот теперь вознаграждены. Дортмундцы усложняли нам ход матча, постоянно отыгрываясь. Итоговый результат для нас очень важен, так как напоследок нас ждут две очень сложные задачи против «Бенфики» и «Аталанты», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.