Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом».

Нападающий Артем Дзюба выйдет на поле с первых минут. Однако капитаном команды снова будет защитник Деян Ловрен.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Лаццари, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберту, Марушич, Кореа, Иммобиле.

Запасные: Стракоша, Фурланетто, Луис Фелипе, Перейра, Андерсон, Армини, Кайседо, Раду, Катальди, Акпа-Акпро, Муричи, Фарес.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Барриос, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба.

Запасные: Васютин, Лунев, Шамкин, Прохин, Мусаев, Сутормин, Дриусси, Азмун.

Трансляция матча «Лацио» — «Зенит»