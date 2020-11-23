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«Лацио» — «Зенит»: прогноз Набутова на матч Лиги чемпионов 24 ноября

18:39
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Спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов поделился с «СЭ» мнением о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов.

— Сложно давать прогнозы, когда не обладаешь полнотой информации о состоянии футболистов — психологическом, физическом, — сказал Набутов «СЭ». — На данный момент выступления в Лиге чемпионов малоприятные.

— Многие считают, что такое выступление — наш потолок. И не надо ожидать большего.

— Наш футбол — не застывшая категория. Но, конечно, в целом уровень российского футбола не сопоставим с уровнем английского, испанского.
Но, по-моему, все очевидно. Поражение от «Лацио» заканчивает все разговоры. Надо думать о Лиге Европы. Общее впечатление от состояния, в котором находятся сильнейшие футболисты страны, мягко говоря, грустное. Это видно и по игре сборной, и по игре «Зенита». (Константин Колмаков)

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