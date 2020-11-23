Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем с «Лацио» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Шанс есть всегда, «Зенит» достаточно крепкая команда, которая имеет опыт игры в Лиге чемпионов, но любая команда может одержать победу в любое время, исходя даже из минимальных шансов. Уже давно все скучают по победам, прошлый матч чемпионат сыграли вничью, все хотели бы увидеть победу в Лиге чемпионов не только от «Зенита», но и от всех российских клубов, — сказал Малафеев «СЭ».

— У соперника поправились игроки, но и у «Зенита» полетели Дриусси и Азмун, не знаю, будут ли играть, но это уже возможный выход на замену, усиление. Есть, конечно, и потери у команды, но в целом понятно, что нужно набирать очки. Безусловно, матч будет непростой, «Зенит» всегда очень сложно играет еврокубковые поединки на выезде, соперник это знает. Неполный состав «Зенита», кончено, ограничивает действия тренерского штаба для вариативности и смены тактических рисунков во время игры. Надеюсь, «Зенит» хорошо знает «Лацио», в команде хорошая группа аналитиков, где, можно предвидеть, был доскональный разбор после домашнего поединка", — заявил Малафеев.

— Любые игроки, которые выйдут в составе «Зенит» будут готовы дать бой, и я уверен, что матч будет интересный. «Зенит» в последнее время и забивает, и пропускает, так что здесь, думаю, обе команды смогут отличиться, вопрос, конечно, в том, кто больше раз в итоге это сделает, — сказал Малафеев. (Анастасия Пастернак)

Матч «Лацио» — «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).