Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом».

— Думаю, вряд ли «Зенит» сможет дать бой, — заявил Боярский «СЭ». — Если сыграют вничью, будет хорошо. Я не питаю иллюзий на этот счет. Мотивации никакой нет.

— Победа даст шанс зацепиться за весеннюю часть еврокубков.

— Сомневаюсь. Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат.

— Почему флагман российского чемпионата так выступает в еврокубках?

— Это обычная история со всеми нашими командами. Нам еще далеко до европейских команд. Бывает, в кино играет звезда, а фильм — дерьмо. Так и в футболе. Игроки могут быть замечательными, но целиком наши команды особого интереса не представляют. (Константин Колмаков)