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«Лацио» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча онлайн

22:30
Игроки «Зенита» в матче с «Лацио». Фото AFP
Игроки «Зенита» в матче с «Лацио». Фото AFP

Во вторник, 24 ноября, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Лацио» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Лацио» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Лацио"—"Зенит»

Лацио — Зенит

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