Канделаки — о поражении «Зенита»: «Негоже начинать играть с форой в пользу соперника»
01:04
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» (3:1). После этого поражения российский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.
«Лацио» — «Зенит» — 3:1.
Негоже, конечно, начинать играть с форой в пользу соперника уже на третьей минуте. Миша Кержаков, кстати, дважды спас команду и его усилия могут сделать разницу при подведении итогов в группе.
Вот, собственно, и весь позитив», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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