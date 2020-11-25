Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Канделаки — о поражении «Зенита»: «Негоже начинать играть с форой в пользу соперника»

01:04
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
Теги:

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» (3:1). После этого поражения российский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

«Лацио» — «Зенит» — 3:1.

Негоже, конечно, начинать играть с форой в пользу соперника уже на третьей минуте. Миша Кержаков, кстати, дважды спас команду и его усилия могут сделать разницу при подведении итогов в группе.

Вот, собственно, и весь позитив», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Лацио - Зенит

 

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир