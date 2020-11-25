Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» (3:1). После этого поражения российский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

«Лацио» — «Зенит» — 3:1.

Негоже, конечно, начинать играть с форой в пользу соперника уже на третьей минуте. Миша Кержаков, кстати, дважды спас команду и его усилия могут сделать разницу при подведении итогов в группе.

Вот, собственно, и весь позитив», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.