Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу поражений «Зенита» и «Краснодара» в 4-м туре Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые уступили «Лацио» (1:3), а «быки» — «Севилье» (1:2).

«По следам очередного поражения «Зенита» и неудачи «Краснодара»! От матчей наших команд в Лиге чемпионов уже веет какой-то безысходностью. Даже не скажешь, что мы настолько слабые. Но такая выпуклая серия без побед просто тыкает нас в нерешенные проблемы. А пока это совсем не наш турнир. В Лиге чемпионов нам трудно. Били, бьют и будут бить в этом сезоне. А не сделаем ничего, будут бить и дальше. Просто команд наших станет меньше. В следующем сезоне вместо трех, скорее всего, будет одна», — написал Губерниев.