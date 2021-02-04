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«Лацио» сможет прилететь в Германию на матч Лиги чемпионов с «Баварией»

22:56
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» должен пройти без изменений в Мюнхене, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что другой матч турнира между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» не сможет быть сыгран в Германии из-за ограничений властей страны на перелеты во время пандемии. При этом клубы серии А не столкнутся с такими проблемами, так как нет ограничений на поездки из Италии в Германию.

Матч «Бавария» — «Лацио» пройдет 17 марта и начнется в 23:00 мск. Первая встреча пройдет в Риме 23 февраля и начнется в 23:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/165906/lazio-not-banned-visiting-munich

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