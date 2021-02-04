«Лацио» сможет прилететь в Германию на матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» должен пройти без изменений в Мюнхене, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что другой матч турнира между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» не сможет быть сыгран в Германии из-за ограничений властей страны на перелеты во время пандемии. При этом клубы серии А не столкнутся с такими проблемами, так как нет ограничений на поездки из Италии в Германию.