«Лацио» рассматривает возможность подать в суд на УЕФА

В «Лацио» намерены обратиться с жалобой в УЕФА. Дело может дойти до судебного разбирательства, сообщает Corriere dello Sport.

Глава римского клуба Клаудио Лотито считает, что именно из-за УЕФА сразу три футболиста римского клуба — Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша — не смогли принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). У них было подозрение на коронавирус, но тесты пришли отрицательные.

Тем не менее, футболисты не полетели в Россию после вмешательства УЕФА.