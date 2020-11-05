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«Лацио» рассматривает возможность подать в суд на УЕФА

13:14
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В «Лацио» намерены обратиться с жалобой в УЕФА. Дело может дойти до судебного разбирательства, сообщает Corriere dello Sport.

Глава римского клуба Клаудио Лотито считает, что именно из-за УЕФА сразу три футболиста римского клуба — Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша — не смогли принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). У них было подозрение на коронавирус, но тесты пришли отрицательные.

Тем не менее, футболисты не полетели в Россию после вмешательства УЕФА.

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