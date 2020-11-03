Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лацио» опоздал на пресс-конференцию и нарушил медиа-протокол УЕФА

20:08
Теги:

Делегация «Лацио» не приехала вовремя на пресс-конференцию, которая должна состояться на «Газпром Арене».

Мероприятие должно было начаться в 20.00, однако в это время римляне находились в районе аэропорта Пулково. Согласно медиа-протоколу УЕФА, пресс-конференции должны начинаться не позднее 20.00 по местному времени, поэтому «Лацио» нарушил регламент.

Римскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Игра состоится 4 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 37373
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир