«Лацио» опоздал на пресс-конференцию и нарушил медиа-протокол УЕФА

Делегация «Лацио» не приехала вовремя на пресс-конференцию, которая должна состояться на «Газпром Арене».

Мероприятие должно было начаться в 20.00, однако в это время римляне находились в районе аэропорта Пулково. Согласно медиа-протоколу УЕФА, пресс-конференции должны начинаться не позднее 20.00 по местному времени, поэтому «Лацио» нарушил регламент.

Римскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Игра состоится 4 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени. (Гоша Чернов)