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«Лацио» официально гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

22:12
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«Лацио» после вылета «Ромы» из Лиги Европы официально обеспечил себе место в Лиге чемпионов-2020/21.

Это связано с возможным шансом на то, что «Рома» могла выиграть Лигу Европы, а «Наполи» победить в Лиге чемпионов. Это означало бы, что пять команд получили бы место в главном турнире следующего сезона, а «Лацио», занявший четвертое место в серии А, отправился бы в Лигу Европы.

На данный момент в Лигу чемпионов от Италии вышли «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио» и, возможно, «Наполи», если выиграет турнир.

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