«Лацио» официально гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
22:12
«Лацио» после вылета «Ромы» из Лиги Европы официально обеспечил себе место в Лиге чемпионов-2020/21.
Это связано с возможным шансом на то, что «Рома» могла выиграть Лигу Европы, а «Наполи» победить в Лиге чемпионов. Это означало бы, что пять команд получили бы место в главном турнире следующего сезона, а «Лацио», занявший четвертое место в серии А, отправился бы в Лигу Европы.
На данный момент в Лигу чемпионов от Италии вышли «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио» и, возможно, «Наполи», если выиграет турнир.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...