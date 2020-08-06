«Лацио» официально гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Лацио» после вылета «Ромы» из Лиги Европы официально обеспечил себе место в Лиге чемпионов-2020/21.

Это связано с возможным шансом на то, что «Рома» могла выиграть Лигу Европы, а «Наполи» победить в Лиге чемпионов. Это означало бы, что пять команд получили бы место в главном турнире следующего сезона, а «Лацио», занявший четвертое место в серии А, отправился бы в Лигу Европы.