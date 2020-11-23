«Лацио»: лидеры вернулись, расследование странных тестов продолжается

Если у «Зенита» существенные потери в составе, то «Лацио», который завтра примет сине-бело-голубых, как раз наоборот вернул в строй практически всех своих лидеров. С положительным тестом на ковид, если верить официальной версии клуба, остался разве что Сергей Милинкович-Савич, возвратившийся с коронавирусом из сборной Сербии. Зато сегодня вернулся в строй защитник Луис Фелипе. Ну а самое главное для римлян, что еще на прошлой неделе окончательно восстановились после болезни Чиро Иммобиле и Луис Альберто, а также Лукас Лейва.

Впрочем, история со странными тестами «Лацио» еще не закончилась. Продолжается расследование на предмет того, как могло так получиться, что у Иммобиле, Лукаса Лейвы и голкипера Стракоши случилась необычная череда положительных и отрицательных результатов. Сейчас-то все трое уже вне подозрений и сдают один за другим только отрицательные тесты, но вопросы к «Лацио» остались. Причем как у футбольных властей Италии, так и у прокуратуры. Правда, в любом случае возможные санкции могут коснуться только серии А, потому как по Лиге чемпионов претензий к «Лицо» не возникало. По крайней мере, пока.

При этом надо признать, что на фоне всех последних проблем игроки «Лацио» сплотились не на шутку, демонстрируя страсть и боевой характер. А их главный тренер Симоне Индзаги показывает себя отменным тактиком и психологом, на которого заглядываются клубы и посолиднее «Лацио». Впрочем, и на игроков «Лацио» есть спрос со стороны. Скажем, из Англии прилетела новость о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения Милинковича-Савича. А вот сам «Лацио» собирается продлить контракт с защитником Франческо Ачерби, которого глубоко уважаемый мной Джузеппе Бергоми (чемпион мира-1982 и легенда «Интера») назвал лучшим на сегодня защитником всей серии А. (Георгий Кудинов)