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«Лацио» — «Бавария»: стартовые составы команд

21:52
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«Лацио» сыграет против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Ачерби, Музаккьо, Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберту, Марушич, Корреа, Иммобиле.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Зюле, Мусиала, Киммих, Коман, Горецка, Сане, Левандовски.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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