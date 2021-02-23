«Лацио» — «Бавария»: стартовые составы команд
21:52
«Лацио» сыграет против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.
«Лацио»: Рейна, Патрик, Ачерби, Музаккьо, Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберту, Марушич, Корреа, Иммобиле.
«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Зюле, Мусиала, Киммих, Коман, Горецка, Сане, Левандовски.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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