«Бавария» на выезде обыграла «Лацио»

«Бавария» победила «Лацио» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала и Лерой Сане, а Франческо Ачерби забил в свои ворота. У хозяев гол в активе Хоакина Корреа. Ответный матч состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:4 (0:3)

Голы: Левандовски, 9 (0:1). Мусиала, 24 (0:2). Сане, 42 (0:3). Ачерби, 47 — в свои ворота (0:4). Корреа, 49 (1:4).

«Лацио»: Рейна, Музаккьо (Лулич, 31), Ачерби, Габаррон (Худт, 53), Лукас (Эскаланте, 53), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Лаццари, Иммобиле, Корреа.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Коман (Эрнандез, 75), Горецка (Хави Мартинес, 63), Дэйвис, Мусиала (Сарр, 90), Левандовски, Сане (Шупо-Мотинг, 90).

Предупреждения: Луис Альберто, 28. Лукас, 51. Корреа, 57. Марушич, 65. Эскаланте, 69. Киммих, 72. Коман, 75.

Судья: Гринфельд.

23 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.