L`Equipe: Дембеле не включен в заявку «ПСЖ» на матч против «Арсенала» из-за перепалки с Энрике

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не поможет парижана в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Француз не попал в заявку клуба из-за конфликта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает L`Equipe. 27 сентября Дембеле вступил в перепалку со специалистом после матча с «Ренном» (3:1) в чемпионате Франции.

27-летний француз в этом сезоне провел за клуб 7 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевых паса.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится 1 октября. Начало — в 22.00 мск.