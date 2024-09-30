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L`Equipe: Дембеле не включен в заявку «ПСЖ» на матч против «Арсенала» из-за перепалки с Энрике

Руслан Минаев
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Усман Дембеле.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не поможет парижана в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Француз не попал в заявку клуба из-за конфликта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает L`Equipe. 27 сентября Дембеле вступил в перепалку со специалистом после матча с «Ренном» (3:1) в чемпионате Франции.

27-летний француз в этом сезоне провел за клуб 7 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевых паса.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится 1 октября. Начало — в 22.00 мск.

Усман Дембеле
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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