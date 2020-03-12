Кюрзава отпраздновал победу «ПСЖ» с болельщиками несмотря на опасность коронавируса

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов отпраздновал победу вместе с болельщиками возле стадиона. Видео опубликовал канал Get French Football News.

Layvin Kurzawa walks down to where the PSG fans are to celebrate with them. So much for COVID-19 protocol. (?@m_brandely) pic.twitter.com/xl0Yg2cRfL — Get French Football News (@GFFN) March 11, 2020

При этом игра проходила без зрителей из-за опасности заражения коронавирусом. Несмотря на меры предосторожности, футболист подошел к фанатам и отпраздновал выход в 1/4 финала вместе с ними.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у игрока «Ювентуса» Даниеле Ругани. По сообщениям в СМИ, УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов.