Кварацхелия, Ямаль и де Йонг вошли в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

В команду вошел экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «ПСЖ».

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Жерар Мартин («Барселона»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

6 мая «Интер» обыграл «Барселону» (4:3) в ответном матче и по сумме двух встреч (7-6) вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом стал «ПСЖ», победивший в полуфинальном противостоянии «Арсенал» (3-1).

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.