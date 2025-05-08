Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 мая, 18:40

Кварацхелия, Ямаль и де Йонг вошли в команду недели Лиги чемпионов

Алина Савинова

УЕФА назвал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

В команду вошел экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «ПСЖ».

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Жерар Мартин («Барселона»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

6 мая «Интер» обыграл «Барселону» (4:3) в ответном матче и по сумме двух встреч (7-6) вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом стал «ПСЖ», победивший в полуфинальном противостоянии «Арсенал» (3-1).

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • DaviT MosKv

    что-то все не сдувается, и не сдувается. скорее бы, а то те кто прогнозировал сдувание, будут считаться ....болами. актуальный троллинг всезнающих "экспертов", если что

    08.05.2025

    • Сафонов рассказал о праздновании Дня Победы в Париже

    Араухо после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Никогда не прятался и не стану»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости