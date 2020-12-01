Кузяев сравнил Лигу чемпионов с праздником

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

— Сергей Семак говорил, что Лига чемпионов — это праздник. Едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие от игры? Чувствуете, что вы по-прежнему участники этого праздника?

— Согласен. Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть участниками турнира, в Бельгии нас ждет непростая, но интересная игра.

— Какие ошибки команда допустила в первом матче с «Брюгге»?

— В первом тайме мы действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный, атакующий футбол. Надо не допустить такого, чтобы в Бельгии мы играли пассивно. Нам необходимы очки, постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут. (Гоша Чернов)

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск). Питерцы потеряли все шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав одно очко после четырех туров.