Кузяев объяснил, чего не хватило «Зениту» в игре с «Боруссией»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает, что команде стоило смелее идти в атаку в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:2). Он считает, что у сине-бело-голубых были шансы.

— Далер, «Зенит» сегодня с первых минут отдал «Боруссии» мяч и инициативу. Таков был план или это стечение обстоятельств?

— Конечно, мы были готовы к этому, так как тяжело играть против «Боруссии» здесь первым номером. Но мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило.

— Что бы вы поменяли в этом матче?

— Это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу. Они должны разобрать игру, понять, в чем были ошибки. Надеюсь, в следующих играх мы их не повторим.

— На ваш взгляд, был шанс на ничью?

— Да, шанс был, потому что пропустили на 78-й минуте. Чуть не дотерпели. Будем исправляться.