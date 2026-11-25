Кузьмичев: «Боялся удаления Батракова в матче с «Астон Виллой» — момент на тоненького»

Агент полузащитника «Галатасарая» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал «РИА Новости», что опасался возможного удаления своего клиента в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

Встреча прошла 24 ноября и завершилась победой «Галатасарая» (1:0). Батраков вышел в стартовом составе турецкой команды. На 53-й минуте 21-летний футболист получил желтую карточку за стычку с полузащитником Джоном Макгинном, а на 74-й был заменен, не отметившись результативными действиями.

«Очень непростая игра — прямо видно было, что была установка играть построже в обороне, поэтому игра получилась, так скажем, неяркая. Но надо понимать, какие потери понес «Галатасарай» накануне этого матча (встречу пропустили Виктор Осимхен и Рафаэл Леау. — прим. «СЭ»). До выхода Дениза Гуля, который забил единственный гол, они практически играли без нападающих. Конечно, в этой ситуации тяжело создавать. Но тем не менее есть победа и три очка», — сказал Кузьмичев.

«У меня сложилось четкое впечатление, что эта победа была добыта во многом благодаря поддержке болельщиков. Я такого не видел! Это просто потрясающе!» — отметил собеседник агентства.

Отдельно Кузьмичев высказался по поводу стычки с участием Батракова и Макгинна. «Мы с Владом Радимовым (экс-футболистом сборной России, обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита», — прим. «СЭ»), который тоже был на игре, обсуждали этот момент. Другой судья мог бы более строго подойти к этому моменту. Хорошо, что обошлось желтой. Опасения [из-за возможного удаления] были. Момент на тоненького», — резюмировал агент.

После этого матча у команд стало по девять очков: «Галатасарай» поднялся на 13-е место, одержав третью победу подряд в Лиге чемпионов, «Астон Вилла» — девятая, но потерпела второе поражение кряду. Впереди у стамбульцев 8 декабря выездной матч против АЕКа.

Матч против «Астон Виллы» стал для Батракова 15-м в составе «Галатасарая». За стамбульцев россиянин забил шесть мячей и отметился четырьмя голевыми передачами.