Куртуа стал вторым вратарем в истории «Реала» с результативной передачей в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отметился результативной передачей в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата».

33-летний вратарь отдал пас на Килиана Мбаппе на 52-й минуте. Как сообщает Opta Sports, Куртуа стал вторым вратарем в истории «Реала», сделавшим результативную передачу в Лиге чемпионов. Первым был Сантьяго Канисарес, который отметился ассистом в турнире в 1997 году в матче против «Олимпиакоса».

Игра «Реала» и «Кайрата» прошла на Центральном стадионе в Алма-Ате и завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского клуба.