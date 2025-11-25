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25 ноября 2025, 14:32

Куртуа пропустит матч «Реала» с «Олимпиакосом» из-за кишечной инфекции

Сергей Ярошенко

Вратарь «Реал» Тибо Куртуа пропустит матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», сообщает пресс-служба команды.

«После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского «Реала» у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Грецию. Куртуа будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в сообщении мадридского клуба.

Матч между командами пройдет 26 ноября в Греции, начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 33-летнего бельгийца 17 матчей во всех турнирах, 8 из которых он отыграл на ноль.

«Реал» с 9 очками занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с 2 очками — на 31-й строчке.

&laquo;Челси&raquo; сыграет с &laquo;Барселоной&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.«Челси» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Байер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

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