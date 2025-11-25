Куртуа пропустит матч «Реала» с «Олимпиакосом» из-за кишечной инфекции

Вратарь «Реал» Тибо Куртуа пропустит матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», сообщает пресс-служба команды.

«После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского «Реала» у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Грецию. Куртуа будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в сообщении мадридского клуба.

Матч между командами пройдет 26 ноября в Греции, начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 33-летнего бельгийца 17 матчей во всех турнирах, 8 из которых он отыграл на ноль.

«Реал» с 9 очками занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с 2 очками — на 31-й строчке.