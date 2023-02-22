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Сегодня, 05:14

Куртуа признал свою ошибку в матче с «Ливерпулем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тибо Куртуа.
Фото Reuters

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Послушайте, во втором голе «Ливерпуля» была доля неудачи, потому что я все испортил. У меня был контроль над мячом, и хотел немедленно сделать пас, но увидел, что Салах остановился, поэтому я изменил решение и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена! Гол Винисиуса Жуниора дал нам веру, а затем у Алиссона случился такой же момент, как у меня. Все знают, что в контратаке «Реал» силен. Мы были спокойны морально, а когда мы на подъеме, играем хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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