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Сегодня, 06:31

Куртуа одним словом описал победу над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Одним словом: «Реал». Этот клуб способен на все. Мы продолжали верить до конца. При счете 1:1 знали, что осталось шесть минут и что все возможно. После второго гола они были мертвы, и мы знали, что в дополнительное время сыграем лучше. Казалось, что этого не произойдет, потому что мы плохо играли перед воротами соперника. Иногда кажется, что ничего не выходит, но тот гол и тот момент с болельщиками... они уже знали при счете 1:1, что все может случиться», — сказал голкипер в эфире Movistar.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Тибо Куртуа
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