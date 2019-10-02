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Куртуа не смог управлять машиной после игры с «Брюгге»

07:39

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). У 27-летнего бельгийца проблемы с желудком. По информации Marca, игрок даже не смог управлять автомобилем, поэтому отец отвез его в больницу в перерыве. Подробностей о состоянии здоровья футболиста пока нет.

Реал — Брюгге

«Реал» — «Брюгге»: Куртуа был заменен из-за головокружения и расстройства желудка

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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