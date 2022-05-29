Куртуа: «Мои друзья, которые болеют за «Ливерпуль», говорили мне, что я буду унижен в финале Лиги чемпионов»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Мои друзья, которые болеют за «Ливерпуль», сказали мне, что я буду унижен, но этого не случилось. Я действительно почувствовал это после первого сейва. Сегодня никто не смог забить мне. Я был так полон решимости выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», что и произошло», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.